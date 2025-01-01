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О'Крошка Фест
Киноафиша О'Крошка Фест

О'Крошка Фест

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Откройте для себя «о'Крошка фест» в клубе Sound!

30 августа клуб Sound приглашает вас на мультижанровый фестиваль «о'Крошка фест», который соберет на своей сцене лучших артистов для всех любителей бескомпромиссной музыки!

Яркие участники и секретные гости

В этот вечер вас ждут выступления таких групп, как Заточка и Cardio Killer, а также множество других исполнителей, имена которых пока остаются в секрете. Это уникальная возможность увидеть их в живую и насладиться разнообразными музыкальными направлениями — от рэпа до панка, от рэйва до инди.

Атмосфера и комфорт

Не упустите шанс вдохнуть свежий морской воздух и зажечь на танцполе под любимые хиты. Фестиваль пройдет в самом сердце города, где встречаются истинные ценители музыки и хорошего настроения.

Не забудьте о дате!

Запланируйте свой вечер 30 августа и приходите в клуб Sound. Мы ждем вас на «о'Крошка фест»! До встречи на танцполе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Муз порт Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
16:00 от 4490 ₽

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