Откройте для себя «о'Крошка фест» в клубе Sound!

30 августа клуб Sound приглашает вас на мультижанровый фестиваль «о'Крошка фест», который соберет на своей сцене лучших артистов для всех любителей бескомпромиссной музыки!

Яркие участники и секретные гости

В этот вечер вас ждут выступления таких групп, как Заточка и Cardio Killer, а также множество других исполнителей, имена которых пока остаются в секрете. Это уникальная возможность увидеть их в живую и насладиться разнообразными музыкальными направлениями — от рэпа до панка, от рэйва до инди.

Атмосфера и комфорт

Не упустите шанс вдохнуть свежий морской воздух и зажечь на танцполе под любимые хиты. Фестиваль пройдет в самом сердце города, где встречаются истинные ценители музыки и хорошего настроения.

Не забудьте о дате!

Запланируйте свой вечер 30 августа и приходите в клуб Sound. Мы ждем вас на «о'Крошка фест»! До встречи на танцполе!