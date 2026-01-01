Оповещения от Киноафиши
Постановка
Башкирский государственный театр кукол 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «О героях былых времен» в Башкирском государственном театре кукол

В Башкирском государственном театре кукол состоится постановка, посвященная Герою Советского Союза и ветерану Великой Отечественной войны. В этом спектакле мы увидим историю его подвигов и современной жизни.

Накануне Дня Победы главный герой вновь вспоминает события прошлого, и его воспоминания оживают на сцене. Этот спектакль является данью уважения всем ветеранам и участникам боевых действий, а также предлагает зрителям задуматься о важности сохранения общей исторической памяти.

Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране, и поэтому истории о войне всегда актуальны. Они неизменно вызывают яркие эмоции и глубокие переживания. «О героях былых времен» — это пронзительная история, которая понравится тем, кто ценит исторические темы и театр кукол.

В других городах
Март
18 марта среда
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 700 ₽

