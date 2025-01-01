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О дивный новый мир
Билеты от 1800₽
Киноафиша О дивный новый мир

Спектакль О дивный новый мир

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Захватывающая постановка по бестселлеру Олдоса Хаксли

Театр «Модерн» стал первым, кто получил права на экранизацию этого пророческого романа-антиутопии, в котором раскрывается картина общества, где идеальное существование каждого человека достигается за счет полного контроля и манипуляции.

Антиутопия о мире без забот
В спектакле зрители погружаются в мир, где люди не испытывают ни забот, ни печалей, а каждый день наполнен только удовольствиями. Здесь нет места для искусства и науки, все решения принимаются технологией. Мир, в котором нет настоящих эмоций, а истинная свобода оказывается недостижимой.

Великолепие визуальных решений и игры актеров
Костюмы и декорации, созданные с вниманием к деталям, переносят зрителя в этот идеальный и в то же время тревожный мир. Завораживающая музыка, глубокие диалоги и потрясающая игра актеров — великой Анны Каменковой и пронзительного Игоря Яцко — создают атмосферу, полную противоречий и неожиданных откровений.

Эмоции и открытия
Этот спектакль — это не просто экранизация известного романа. Это уникальный опыт, который заставит зрителей задуматься о будущем человечества, о том, что мы теряем на пути к прогрессу, и что на самом деле важно в жизни.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Анна Каменкова
Игорь Яцко
Сергей Аронин
Маина Чижевская
Роман Зубрилин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 1800 ₽
9 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

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