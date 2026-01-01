Спектакль О-цуру

О-цуру
Постановка
Старый дом 6+
Режиссер Сергей Филиппов
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Сказочное приключение в далекой Японии. Спектакль для всей семьи

В жизни происходит много чудес, а у сказочных героев их еще больше. В далекой Японии, где солнечные лучи встречают новый день, жил добрый и смелый Фудзиюка. Однажды он встретил прекрасную девушку-журавль О-Цуру, которую заколдовал злой волшебник Тэнгу.

Фудзиюка и О-Цуру ждут множество испытаний, среди которых снятие заклятия и победа над злыми силами. Младшие зрители смогут наблюдать, как влюбленные и их друзья преодолевают все трудности.

Фантастическая история

Спектакль основан на старинной японской сказке и подарит зрителям полную приключений и магических превращений историю, насыщенную интересными событиями. Зрителей ожидает веселье, немного страха, забавные моменты и, конечно, множество волшебства.

Для кого этот спектакль?

Данный спектакль рекомендован к просмотру детям младшего школьного возраста. Он станет великолепным способом провести время с семьей и впустить в свой мир приключений магию древних сказаний.

Июнь
9 июня вторник
13:30
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 400 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
