Спектакль О-цуру

Сказочное приключение в далекой Японии. Спектакль для всей семьи

В жизни происходит много чудес, а у сказочных героев их еще больше. В далекой Японии, где солнечные лучи встречают новый день, жил добрый и смелый Фудзиюка. Однажды он встретил прекрасную девушку-журавль О-Цуру, которую заколдовал злой волшебник Тэнгу.

Фудзиюка и О-Цуру ждут множество испытаний, среди которых снятие заклятия и победа над злыми силами. Младшие зрители смогут наблюдать, как влюбленные и их друзья преодолевают все трудности.

Фантастическая история

Спектакль основан на старинной японской сказке и подарит зрителям полную приключений и магических превращений историю, насыщенную интересными событиями. Зрителей ожидает веселье, немного страха, забавные моменты и, конечно, множество волшебства.

Для кого этот спектакль?

Данный спектакль рекомендован к просмотру детям младшего школьного возраста. Он станет великолепным способом провести время с семьей и впустить в свой мир приключений магию древних сказаний.