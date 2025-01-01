Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О чем поют мужчины
Киноафиша О чем поют мужчины

О чем поют мужчины

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, полная любви и романтики

Биография Муслима Магомаева соткана из романтичных историй. Например, он получил драгоценное кольцо в подарок от восторженного шаха и учился петь на берегу Каспийского моря. Его талант и харизма очаровали всю страну, а его песни стали настоящими гимнами любви.

Образ Евгения Мартынова излучает свет и теплоту, как и его мелодичные и чистые композиции, которые дарят радость и желание жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Не стоит забывать и о Валерии Ободзинском, который называл себя «певцом любви». Его обаятельный тенор продолжает вдохновлять слушателей и по сей день.

Вечер советской эстрады

Уральский государственный русский оркестр вместе с приглашенными солистами Михаилом Коробейниковым (бас), Алексеем Петровым (баритон) и Федором Шинкевичем (тенор) приготовили для зрителей уникальную программу. В ней звучат лучшие произведения из репертуара советских певцов.

Программа концерта

В программе прозвучат такие композиции, как:

  • «Попурри на темы песен М. Магомаева» (П. Зверев)
  • «Верни мне музыку» (А. Бабаджанян)
  • «А у нас во дворе» (А. Островский)
  • «Лебединая верность» (Е. Мартынов)
  • «Эти глаза напротив» (Д. Тухманов)
  • Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (Е. Дога)

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной музыкой, созданной настоящими мастерами своего дела!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 марта
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 7 марта
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
13 сентября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Пушкинский венок
0+
Классическая музыка
Пушкинский венок
3 декабря в 19:00 Свердловская филармония
от 600 ₽
6+
Джаз
Музыка на высоте. Джаз над городом
15 августа в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше