О чем поют мужчины

Музыка, полная любви и романтики

Биография Муслима Магомаева соткана из романтичных историй. Например, он получил драгоценное кольцо в подарок от восторженного шаха и учился петь на берегу Каспийского моря. Его талант и харизма очаровали всю страну, а его песни стали настоящими гимнами любви.

Образ Евгения Мартынова излучает свет и теплоту, как и его мелодичные и чистые композиции, которые дарят радость и желание жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Не стоит забывать и о Валерии Ободзинском, который называл себя «певцом любви». Его обаятельный тенор продолжает вдохновлять слушателей и по сей день.

Вечер советской эстрады

Уральский государственный русский оркестр вместе с приглашенными солистами Михаилом Коробейниковым (бас), Алексеем Петровым (баритон) и Федором Шинкевичем (тенор) приготовили для зрителей уникальную программу. В ней звучат лучшие произведения из репертуара советских певцов.

Программа концерта

В программе прозвучат такие композиции, как:

«Попурри на темы песен М. Магомаева» (П. Зверев)

«Верни мне музыку» (А. Бабаджанян)

«А у нас во дворе» (А. Островский)

«Лебединая верность» (Е. Мартынов)

«Эти глаза напротив» (Д. Тухманов)

Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (Е. Дога)

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной музыкой, созданной настоящими мастерами своего дела!