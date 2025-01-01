О чем поют мужчины

Биография Муслима Магомаева соткана из романтичных историй. Например, он получил драгоценное кольцо в подарок от восторженного шаха и учился петь на берегу Каспийского моря. Его талант и харизма очаровали всю страну, а его песни стали настоящими гимнами любви.
Образ Евгения Мартынова излучает свет и теплоту, как и его мелодичные и чистые композиции, которые дарят радость и желание жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Не стоит забывать и о Валерии Ободзинском, который называл себя «певцом любви». Его обаятельный тенор продолжает вдохновлять слушателей и по сей день.
Уральский государственный русский оркестр вместе с приглашенными солистами Михаилом Коробейниковым (бас), Алексеем Петровым (баритон) и Федором Шинкевичем (тенор) приготовили для зрителей уникальную программу. В ней звучат лучшие произведения из репертуара советских певцов.
В программе прозвучат такие композиции, как:
Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной музыкой, созданной настоящими мастерами своего дела!