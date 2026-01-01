Оповещения от Киноафиши
О чем поет виолончель

О концерте

Музыкальная программа «О чем поет виолончель» в Свердловской детской филармонии

Свердловская детская филармония представляет уникальную программу, посвященную глубокой и выразительной музыке виолончели. Это музыкально-просветительское событие открывает перед зрителями мир культурного наследия, обогащенного современными музыкальными языками.

Звучание виолончели

Виолончель — один из самых эмоционально выразительных инструментов в оркестре. С ее широким диапазоном, находящимся между альтом и контрабасом, она передает множество чувств и настроений. Зрители смогут насладиться как классическими произведениями, так и современными аранжировками.

Количество участников и жанры

Программа может включать в себя выступления симфонического оркестра или ансамблей Детской филармонии. В ней соединены элементы джаза и классики, что создает уникальную атмосферу и делает концерт доступным для широкой аудитории.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки и узнать больше о музыкальном наследии через призму современности!

Февраль
6 февраля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
20 февраля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

