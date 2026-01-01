Оповещения от Киноафиши
О чем не знал Карнеги
Спектакль О чем не знал Карнеги

Спектакль О чем не знал Карнеги

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Возраст 16+

О спектакле

Трагикомедия "О чём не знал Карнеги"

Современная трагикомедия "О чём не знал Карнеги" затрагивает вечные вопросы, переосмысленные в контексте сегодняшнего дня и новой интернет-реальности. В центре сюжета - темы добра и зла, жизни и смерти, этики и отношений между мужчинами и женщинами, а также природа творчества.

Уникальная постановка

Этот спектакль выделяется своей оригинальностью, сочетая драматическую основу с элементами эстрадного шоу. На протяжении всего действия зрители становятся свидетелями сравнения этических норм прошлого, настоящего и возможного будущего. Такой подход позволяет задуматься о том, как меняются ценности и какие идеи остаются актуальными.

Сатира на современность

Особое внимание уделяется фигуре Дэйла Карнеги: отсылки к его теории обогатят восприятие спектакля. Сатирическим образом высмеиваются современные мотиваторы-коучи и псевдопсихологи, а также множество других актуальных явлений, характеризующих нашу эпоху.

Юмор и размышления

Зрители не только задумываются над важными для них вопросами, но и наслаждаются остроумным юмором и сатирическими моментами, делающими каждую минуту спектакля насыщенной и запоминающейся.

Март
4 марта среда
19:00
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48

