О чем молчит женщина. Мелодрама
16+
О концерте/спектакле

Театральный вечер: «Человеческий голос» и «Любовная отповедь»

«Маленький шедевр» — так охарактеризовали современники французского композитора Франсиса Пуленка его монооперу «Человеческий голос». Это музыкальное произведение поражает необычайной эмоциональностью и красотой, будучи одним из самых проницательных сочинений о любви и одиночестве.

История главной героини

Опера основана на пьесе французского драматурга Жана Кокто, в которой всего лишь одним телефонным разговором раскрывается глубочайшая жизненная драма главной героини. Пуленк показал себя истинным знатоком женской души, виртуозно передавая отчаяние и боль своей героини. Он назвал свою работу «лирической трагедией», затрагивающей самые тонкие струны человеческих чувств.

Факты о спектакле

  • Музыка: Ф. Пуленк
  • По пьесе: Ж. Кокто
  • Исполняют: лауреаты международных конкурсов: Анна Кочетова (сопрано), Ирина Мулярчик (сопрано), Дарья Смирнова (сопрано).
  • Музыкальный руководитель: заслуженная артистка России Ольга Ступнева.
  • Режиссёр-постановщик: Аркадий Гевондов.

Вторая часть вечера

Второй частью мероприятия станет лаконичная история о великом латиноамериканском писателе Габриэле Гарсиа Маркесе, авторе бессмертного романа «Сто лет одиночества». Под названием «Любовная отповедь, сидящему в кресле мужчине» выступит Любовь Коняева, а в качестве концертмейстера выступит Людмила Халлаева, с Александрой Савиной на скрипке.

Цитата о женщинах и любви

Говоря о любви и её многогранности, Маркес отмечал: «Мне совершенно ясно, что женщины правят миром... Единственное, чего женщины не прощают, — это предательство. Если сразу установить правила игры, женщины обычно их принимают, но не терпят, когда правила меняются...» Эта мысль пронизывает обе части вечера, создавая глубокую атмосферу понимания и сопереживания.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

