О чем говорят незнакомцы?

Спектакль О чем говорят незнакомцы?

Режиссер Бауыржан Тогызбай
Продолжительность 80 минут

О спектакле

Премьера спектакля «О чем говорят незнакомцы?»

Народный молодежный театр «Современник» приглашает зрителей на увлекательное театральное событие – премьеру спектакля «О чем говорят незнакомцы?». Это интригующая история о трех незнакомых друг другу семейных парах, которые пришли на групповой сеанс психотерапии.

Сюжет

Вместо ожидаемой встречи с психологом участникам предстоит столкнуться с восемью конвертами, в каждом из которых содержится провокационное задание. Что станет итогом вечера откровений, в котором затрагиваются такие темы, как любовь, ревность и секс? Непредсказуемые последствия заставят зрителей задуматься о сложностях человеческих отношений.

Уникальный формат

Спектакль предлагает зрителям уникальный опыт наблюдения за раскрытием глубинных конфликтов и эмоций, которые могут столкнуться даже в самых крепких отношениях. Каждый зритель найдет в этом спектакле что-то близкое и актуальное для себя.

Ограниченное количество мест

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего действа. Обратите внимание, что количество мест ограничено!

