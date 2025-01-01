Меню
18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по комедии Ясмины Реза «Бог резни»

Приглашаем вас на спектакль, наполненный тонким юмором и остроумными диалогами, который можно сравнить с популярными ток-шоу. Сюжет разворачивается вокруг конфликта между двумя семьями, возникшего после драки их детей на школьной площадке.

Сюжет

После инцидента родители «жертвы» приглашают родителей «обидчика» к себе домой для разрешения конфликта. Вежливая дискуссия о воспитании детей быстро перерастает в настоящую словесную баталию. За минимальными декорациями и реквизитом скрываются максимальные эмоции и настоящие чувства, находящиеся на грани.

Интересные факты

Спектакль основан на комедии французского драматурга Ясмины Реза «Бог резни», которая завоевала престижную театральную премию Лоуренса Оливье. Эта пьеса с успехом идет на театральных подмостках по всему миру, включая Бродвей, Париж, Лондон и Цюрих.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит вас задуматься о семейных отношениях и человеческих чувствах!

Режиссер
Анджей Бубень
В ролях
Наталья Парашкина
Юрий Елагин
Валерий Соловьев
Алла Еминцева

Фотографии

