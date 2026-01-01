Спектакль О чем думает моя голова?

Спектакль для детей в Новосибирске

Новосибирский молодежный театр «Драма» представит уникальную постановку, основанную на произведениях великих детских писателей: А. Барто, Д. Хармса, Б. Заходера, С. Маршака и Э. Мошковской.

Шестеро друзей отправятся в захватывающее приключение, полное сюрпризов и волшебства. Их ждут удивительные события: путешествие в Африку, встреча с сердитым мальчиком, схватка с огромным тигром и забота о капризной Оксанке, которой нужно накормить кашей.

Эта добрая сказка не только развеселит зрителей, но и напомнит о важности мечтаний, веры в чудеса и умения решать проблемы вместе. Спектакль привлечет внимание всех, кто ценит атмосферу детства и яркие истории о дружбе.

Не упустите возможность вспомнить, как в детстве любое место могло стать волшебным, а каждая игра — настоящим приключением!