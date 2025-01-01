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О царе Салтане. Музыкальная сказка с песочной анимацией
Билеты от 1200₽
Киноафиша О царе Салтане. Музыкальная сказка с песочной анимацией

О царе Салтане. Музыкальная сказка с песочной анимацией

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Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Волшебство классической музыкальной сказки: «Сказка о царе Салтане» в Соборной палате

Под переливы гуслей звончатых вас ждет незабываемая классическая постановка, которая объединяет три вида искусства: живопись, актерское мастерство и музыкальное исполнительство. В этом спектакле мифический остров-град Буян, Царевна Лебедь, Тридцать три богатыря и белочка, грызущая золотые орешки, оживут на большом экране в красочных картинах из песка прямо у вас на глазах!

Музыкальное сопровождение

Герои «Сказки о царе Салтане» будут звучать в живописной музыке Н. Римского-Корсакова, а также в произведениях таких композиторов, как М. Мусоргский с его «Картинками с выставки» и А. Лядов с «Музыкальной табакеркой». Вы сможете насладиться великолепным исполнением на рояле, гобое и гуслях!

Для всей семьи

Подарите себе и вашему ребенку завораживающую встречу со сказкой! Спектакль рекомендован для зрителей от 5 лет. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
13:00 от 1200 ₽

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