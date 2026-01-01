Оповещения от Киноафиши
О спектакле
Билеты от 900₽
О, Баядера
Спектакль О, Баядера
12+
мюзикл
Возраст
12+
Билеты от 900₽
О спектакле
Развернуть
Купить билет на спектакль О, Баядера
Помощь с билетами
Февраль
Март
26 февраля
четверг
19:00
ГИТИС-театр
Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
Купить билеты
от 900 ₽
16 марта
понедельник
19:00
ГИТИС-театр
Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
Купить билеты
от 900 ₽
23 марта
понедельник
19:00
ГИТИС-театр
Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
Купить билеты
от 900 ₽
