Нюрнберг
Нюрнберг
Киноафиша Нюрнберг

Спектакль Нюрнберг

Спектакль о Нюрнбергском процессе как прогноз
Постановка
РАМТ 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Размышления о конформизме по мотивам киносценария Эбби Манна

В основе нового спектакля лежит киносценарий Эбби Манна, посвященный одному из «малых Нюрнбергских процессов». Этот исторический процесс рассматривал дела нацистских судей, и именно на этом фоне разворачиваются глубокие размышления о моральной ответственности и конформизме в современном мире.

Темы спектакля

Спектакль ставит перед зрителем важные вопросы: возможно ли оправдать чудовищные поступки общим благом? Можно ли судить человека за то, что он подчиняется приказу или закону? Эти темы остаются актуальными и сегодня, когда даже самые страшные события могут стать частью повседневной жизни.

Интересные факты

«На малом Нюрнбергском процессе» не только погружает зрителей в историческую реальность, но и заставляет задуматься о нашем месте в обществе. Зрители смогут увидеть, как страх и желание сохранить спокойствие могут привести к молчаливому согласию с ужасами, происходящими вокруг. Спектакль призывает каждого подумать о своей ответственности за судьбу страны.

Не пропустите!

Этот спектакль — не просто театральное представление, а важное размышление о том, как мы можем повлиять на будущее. Не упустите возможность задать себе вопросы, которые волнуют многих. Подготовьтесь к глубокому погружению в тему, которая остается актуальной независимо от времени.

Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Александр Гришин
Александр Гришин
Алексей Веселкин
Алексей Мясников
Евгений Редько
Александр Рагулин

20 ноября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00

Фотографии

Нюрнберг Нюрнберг Нюрнберг Нюрнберг Нюрнберг Нюрнберг Нюрнберг Нюрнберг Нюрнберг

