NЮ
Киноафиша

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт NЮ в Петербурге

Концерт NЮ — известного музыканта и автора хитов, которые завоевали популярность по всему миру. С такими композициями, как «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь» и «Я тебя обидел», артист уже собрал миллионы прослушиваний и просмотров в сети.

NЮ — это музыкальный проект Юрия Николаенко, известного благодаря роли в сериале «Улица». Его творчество представляет собой уникальную смесь глубоких лирических текстов, пиано-рока и безудержного рок-н-ролла.

Что ожидать от концерта?

Весной 2026 года NЮ готовит для своих зрителей эксклюзивный сольный концерт, который станет настоящим подарком для ценителей качественной музыки. В программе ожидаются как любимые хиты, так и новинки, которые определенно найдут отклик в сердцах слушателей.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением артиста, который умело сочетает эмоции и энергетику в своих композициях!

Март
21 марта суббота
20:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2500 ₽

NЮ

