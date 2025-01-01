NЮ (Юрий Николаенко)

Музыкальный подарок от NЮ: сольный концерт в декабре

NЮ — известный музыкант и автор хитов, покоривших сердца миллионов. Его композиции, такие как «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь» и «Я тебя обидел», уже собрали миллионы прослушиваний и просмотров в сети.

Музыкальный проект Юрия Николаенко, звезды сериала «Улица», представляет собой уникальную смесь глубоких лирических текстов, пиано-рока и безудержного рок-н-ролла. В этом декабре NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки!

Что вас ожидает на концерте

В программе сольного выступления вас ждут любимые хиты, а также свежие музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце.

Специальный гость

На концерте также выступит группа VESNA305, добавляя ещё больше ярких эмоций и музыкального разнообразия.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением лучших хитов и окунуться в атмосферу качественной музыки!