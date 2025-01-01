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NЮ (Юрий Николаенко)
Киноафиша NЮ (Юрий Николаенко)

NЮ (Юрий Николаенко)

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный подарок от NЮ: сольный концерт в декабре

NЮ — известный музыкант и автор хитов, покоривших сердца миллионов. Его композиции, такие как «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь» и «Я тебя обидел», уже собрали миллионы прослушиваний и просмотров в сети.

Музыкальный проект Юрия Николаенко, звезды сериала «Улица», представляет собой уникальную смесь глубоких лирических текстов, пиано-рока и безудержного рок-н-ролла. В этом декабре NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки!

Что вас ожидает на концерте

В программе сольного выступления вас ждут любимые хиты, а также свежие музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце.

Специальный гость

На концерте также выступит группа VESNA305, добавляя ещё больше ярких эмоций и музыкального разнообразия.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением лучших хитов и окунуться в атмосферу качественной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 26 сентября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
20:00 от 2200 ₽
Нижний Новгород, 17 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
20:00 от 4000 ₽
Челябинск, 5 декабря
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

NЮ (Юрий Николаенко)

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