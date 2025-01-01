Нью-Йоркский винтажный джаз 30-70-х: первый концерт-путешествие в мультимедийном театре

Джазовый концерт с Roofevents

Что для вас Нью-Йорк? Шумный Бродвей, бруклинская романтика или джазовые клубы с неоновыми вывесками? Roofevents предлагает вам уникальный вечер, в котором оживает Нью-Йорк золотой эры. В этом первом концерт-путешествии в мультимедийном театре вы увидите город таким, каким его видели легенды, такие как Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.

Атмосфера золотой эры

Вы окунетесь в блеск витрин на Пятой авеню, богемный шик Гринвич-Виллидж, дух подпольных клубов Гарлема и шёпот джаза. Архивные кадры Манхэттена и произведения художников будут проецироваться на огромном экране, создавая неповторимый фон для выступления.

Вкус вечеринки

Дополните ваше погружение благородными вкусами коктейлей и закусок, которые усилят впечатление от шоу. Этот вечер обещает стать стильным событием в сезоне для всех ценителей джазовой музыки.

Антон Ярославский — звезда столичного джаза

Ведущий вечера, Антон Ярославский, — известный крунер с узнаваемым бархатным баритоном и проникновенной манерой исполнения. Его выступления напоминают задушевные беседы между артистом и слушателями, превращая известные песни в музыкальные истории.

Не пропустите этот оригинальный вечер, который унесет вас в мир джаза и романтики Нью-Йорка!