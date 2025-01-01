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Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х на открытой крыше: «Love from New York»
Билеты от 2900₽
Киноафиша Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х на открытой крыше: «Love from New York»

Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х на открытой крыше: «Love from New York»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Alex Abra на крыше Roofevents

Roofevents приглашает вас в уникальное музыкальное путешествие сквозь время! Представьте: вечер, панорамная крыша, теплый ветер в волосах и искристый коктейль в руке. Вы уже не в Москве, а в Нью-Йорке 60-х, где джаз звучит из-за барной стойки, а город мерцает огнями под звёздным небом.

Волшебные хиты джаза

На открытой панорамной крыше прозвучат всемирно любимые хиты: «Fly Me to the Moon», «I Love You Baby», «L.O.V.E.» и другие легендарные композиции. Их исполнит обладатель бархатного тембра и харизмы настоящего крунера — Alex Abra.

Наслаждайтесь летом под чувственные джазовые хиты Дина Мартина, Перри Комо, Фрэнка Синатры и Барбары Стрейзанд в лучах очаровательного малинового заката.

Атмосфера нью-йоркского джаз-клуба

На открытой панорамной крыше узнаваемый сильный голос Алекса Абры перенесёт вас за океан, в бар на вершине Манхэттена, где вход строго для своих — тонких ценителей хорошей музыки. Сегодня со сцены прозвучат хиты самых ярких звёзд на небосводе мирового джаза.

Изысканная публика поднимет бокалы в такт знаменитой «New York, New York», а кавалеры пригласят дам на танец под «Moon River». Живая музыка, немного юмора и даже элементы настоящей американской чечётки сделают этот вечер незабываемым.

Об Alex Abra

Alex Abra — известный столичный крунер и один из наиболее ярких исполнителей в отечественном джазе. Когда этот артист выйдет на сцену, вы забудете, что находитесь в центре Москвы. Его уникальный бархатистый тембр и глубокое понимание жанра — ключи к созданию аутентичной обстановки винтажных нью-йоркских джаз-клубов 60-х.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу незабываемого вечера с Alex Abra!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽
8 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
9 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽
14 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
16 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽

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