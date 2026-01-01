Нью-Йорк 50-х. Джаз на крыше

Джаз на крыше универмага «Цветной»

Приглашаем вас на особенный романтический концерт на панорамной крыше Omega Rooftop. Здесь, на тёплой и остеклённой крыше с захватывающим видом на Москву, будет звучать живой джаз в исполнении Áni Minasi Jazz Quartet. Эта восходящая джазовая звезда с чувственным, глубоким вокалом и безупречным стилем подарит вам незабываемые моменты наслаждения.

Вечер обещает быть атмосферным: мягкие джазовые импровизации, пузырьки просекко в бокале, а также вкусные весенние коктейли от бара создадут идеальные условия для отдыха. Город, раскинувшийся под ногами, станет живописной декорацией к этому романтичному вечеру.

Это не просто концерт, а состояние, атмосфера, тонкое удовольствие от прослушивания джаза и созерцания московских пейзажей с высоты крыши.

Информация о событии

Дата: 2 мая

Сбор гостей: с 16:00

Начало концерта: 17:00

Место: Omega Rooftop, Цветной б-р, 15, стр. 1 (7 этаж)

Это идеальное место как для свидания с любимыми, так и для самого важного свидания — с собой.