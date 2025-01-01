Меню
NYTT LAND. Aba Khan Tour
16+
О концерте

Презентация альбома группы Nytt Land

Группа Nytt Land с гордостью анонсирует презентацию своего нового альбома под названием Медвежья кровь, который откроет новую страницу в их музыкальной истории. Альбом полностью посвящен Сибири — её бескрайним степям, суровым лесам и древним традициям коренных жителей.

Воодушевление культурой

В основу текстов легли обрядовые песни и мифология сибирских народов. Первый сингл альбома, Tygir Tayii (Небесное жертвоприношение), был выпущен 23 сентября и сразу привлёк внимание слушателей, что подчеркивает интерес к произведениям, основанным на природе и культуре Сибири.

Долгий путь к созданию

Создание этого альбома заняло два года. Музыканты Nytt Land потратили много времени на изучение древних текстов, посещение священных мест и беседы с носителями традиций, музыкантами и шаманами. Команда уделила особое внимание студийному процессу и записи инструментальных партий. Они работали с звукорежиссёрами лучших мировых студий, что позволило достичь эпичного звучания и точности в передаче атмосферы альбома.

Первая встреча с природой

Музыка на альбоме способна представить собой часть огромного пространства, передавая силу и мощь природы. Слушатели смогут вдохнуть свежий запах хвойных лесов и ощутить ритм степных ветров. Aba Khan — это не только музыка, но и возможность прикоснуться к первозданной красоте и мудрости Сибири.

Презентация альбома станет ярким событием для всех, кто ценит музыку, вдохновленную культурой слабых и сильных традиций нашей страны. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

В других городах
Март
6 марта пятница
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1400 ₽
8 марта воскресенье
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1400 ₽
10 марта вторник
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1400 ₽
11 марта среда
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1400 ₽
15 марта воскресенье
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1400 ₽
16 марта понедельник
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 1400 ₽
18 марта среда
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1400 ₽
20 марта пятница
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1400 ₽

