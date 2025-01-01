Меню
Киноафиша Нытики

Спектакль Нытики

Постановка
Детский театр теней 6+
Режиссер Нино Церцвадзе
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Кукольная история городка, обитатели которого разучились радоваться жизни

А вам требуется дворник? Прежде чем ответить, подумайте хорошенько, ведь дворник — не профессия, это призвание и философия. Избавляйтесь от мусора, скорее расставайтесь с ненужным, выкидывайте всё лишнее из дома и собственной головы, но берегите любимых людей со всеми их слабостями и причудами.

История жителей городка
Спектакль «Нытики» — это история жителей уютного маленького городка, в котором очень многие разучились радоваться жизни. И когда их нытьё и жалобы заглушили музыку городского оркестра, в городе появился мусорщик. С помощью волшебной дудочки он очистил улицы и дома города от всего, что мешало неунывающей части горожан жить в своё удовольствие.

Цели спектакля
Развязка этой истории остроумна и неожиданна, впрочем, как и во всех остальных произведениях королевы голландской детской литературы, обладательницы Международной Золотой Медали имени Ханса Кристиана Андерсона — Анни Шмидт.

Для детей и взрослых
Этот необыкновенный, добрый и поучительный спектакль для детей и взрослых, созданный в качестве дипломной работы выпускниками Российского института театрального искусства — режиссёром Нино Церцвадзе и художником Хан-Али Аюбовым, теперь по праву занимает место в репертуаре нашего театра.

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
10 октября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Нытики Нытики Нытики

