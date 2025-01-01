Кукольная история городка, обитатели которого разучились радоваться жизни

А вам требуется дворник? Прежде чем ответить, подумайте хорошенько, ведь дворник — не профессия, это призвание и философия. Избавляйтесь от мусора, скорее расставайтесь с ненужным, выкидывайте всё лишнее из дома и собственной головы, но берегите любимых людей со всеми их слабостями и причудами.

История жителей городка

Спектакль «Нытики» — это история жителей уютного маленького городка, в котором очень многие разучились радоваться жизни. И когда их нытьё и жалобы заглушили музыку городского оркестра, в городе появился мусорщик. С помощью волшебной дудочки он очистил улицы и дома города от всего, что мешало неунывающей части горожан жить в своё удовольствие.

Цели спектакля

Развязка этой истории остроумна и неожиданна, впрочем, как и во всех остальных произведениях королевы голландской детской литературы, обладательницы Международной Золотой Медали имени Ханса Кристиана Андерсона — Анни Шмидт.

Для детей и взрослых

Этот необыкновенный, добрый и поучительный спектакль для детей и взрослых, созданный в качестве дипломной работы выпускниками Российского института театрального искусства — режиссёром Нино Церцвадзе и художником Хан-Али Аюбовым, теперь по праву занимает место в репертуаре нашего театра.