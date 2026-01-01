Музыкальный фестиваль Nymph Fest в Санкт-Петербурге

В клубе The Place пройдет музыкальный фестиваль Nymph Fest, который соберет под одной крышей разнообразные жанры: от мягкого инди и поп-рока до триллер-панка и мощного рейва. Этот вечер обещает быть насыщенным эмоциями и уникальными музыкальными впечатлениями.

Наследие мрачных сказок и светлой ностальгии

Интересная программа фестиваля включает выступление группы «Райтер», которая запомнится атмосферой мрачных сказок. Погрузившись в их мир, зрители смогут окунуться в светлую ностальгию вместе с «Птичками». Группа «Кофе на ночь» даст возможность отпустить прошлое и насладиться мелодиями, полными тепла и света.

Энергия под брэйкдауны

Завершит программу выступление «Созвездия N», под звучание которого можно будет смело танцевать и насладиться мощными брэйкдаунами. Nymph Fest станет настоящим местом, где смешиваются жанры и эмоции, а также, возможно, даже сердца тех, кто любит открывать новые музыкальные горизонты.