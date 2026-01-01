Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Nymph Fest
Киноафиша Nymph Fest

Nymph Fest

16+
Продолжительность 300 минут
Возраст 16+

О концерте

Музыкальный фестиваль Nymph Fest в Санкт-Петербурге

В клубе The Place пройдет музыкальный фестиваль Nymph Fest, который соберет под одной крышей разнообразные жанры: от мягкого инди и поп-рока до триллер-панка и мощного рейва. Этот вечер обещает быть насыщенным эмоциями и уникальными музыкальными впечатлениями.

Наследие мрачных сказок и светлой ностальгии

Интересная программа фестиваля включает выступление группы «Райтер», которая запомнится атмосферой мрачных сказок. Погрузившись в их мир, зрители смогут окунуться в светлую ностальгию вместе с «Птичками». Группа «Кофе на ночь» даст возможность отпустить прошлое и насладиться мелодиями, полными тепла и света.

Энергия под брэйкдауны

Завершит программу выступление «Созвездия N», под звучание которого можно будет смело танцевать и насладиться мощными брэйкдаунами. Nymph Fest станет настоящим местом, где смешиваются жанры и эмоции, а также, возможно, даже сердца тех, кто любит открывать новые музыкальные горизонты.

Купить билет на концерт Nymph Fest

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
13 июня суббота
18:00
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
от 800 ₽

В ближайшие дни

В Оранжерее при Свечах. Магия кельтских гор
6+
Фолк

В Оранжерее при Свечах. Магия кельтских гор

21 июня в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Моцарт. Все сонаты и избранные пьесы для фортепиано
6+
Классическая музыка

Моцарт. Все сонаты и избранные пьесы для фортепиано

18 июня в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Симфонические рок-хиты. При свечах в оранжерее
6+
Рок Живая музыка

Симфонические рок-хиты. При свечах в оранжерее

12 июня в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше