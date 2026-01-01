Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ныл кувалан ик суан / Выходили бабки замуж
Киноафиша Ныл кувалан ик суан / Выходили бабки замуж

Спектакль Ныл кувалан ик суан / Выходили бабки замуж

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Режиссер Василий Домрачев
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Сон, который меняет судьбы. История четырех отважных женщин

Сюжет вращается вокруг четырех отважных женщин, каждая из которых рассказывает свою историю, переплетая реальность с фантазией.

Тайна туфель

Одна из героинь, обладая редким даром видеть вещи во сне, во сне увидела красивые лакированные туфли. Подруги быстро подхватывают: «Туфли снятся к свадьбе!» Однако судьба подготовила им свои сюрпризы. Важно отметить, что несмотря на возраст и сложные жизненные обстоятельства, героини не теряют надежды и веру в чудеса.

Судьба, о которой нельзя забыть

Каждая женщина в спектакле сталкивается с уникальными вызовами и тайнами, которые сплетаются в единое целое. Их истории полны искренности и трогательных моментов, которые заставляют зрителей задуматься о значении жизни и любви.

Современный театр о вечных вопросах

Спектакль поднимает вопросы дружбы, надежды и понимания, обнажая тему одиночества, которая знакома многим. Интересный подход к раскрытию темы делает постановку особенно актуальной для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть это трогательное произведение, которое станет отличным поводом размышлений и обсуждений.

Купить билет на спектакль Ныл кувалан ик суан / Выходили бабки замуж

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

В ближайшие дни

Проделки Майсары
12+
Опера Музыка

Проделки Майсары

11 сентября в 19:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 600 ₽
Тьма египетская
16+
Кукольный

Тьма египетская

25 сентября в 19:00 Башкирский государственный театр кукол
от 500 ₽
Отель Филадельфия
12+
Комедия

Отель Филадельфия

18 октября в 18:00 Уфимский ГДК
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше