Нянюшка
Спектакль Нянюшка

Постановка
Театр Даниила Миронова 0+
Возраст 0+

О спектакле

Детский интерактивный спектакль по стихам Маши Рупасовой

Приготовьтесь к удивительной встрече с Мона Лизой — автором идеи спектакля, созданного по стихам Маши Рупасовой. Этот спектакль представляет собой душевную и интерактивную сказку с живой музыкой, которая не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

В центре сюжета — весёлые приключения в гостях у бабушки. Здесь можно играть на кастрюлях, как на барабанах, и наблюдать за летящими столами, которые словно ковры-самолеты! А ещё у вас будет возможность покататься на любимой лошадке в парке — не выходя из дома!

Музыкальное оформление

Звуки ханг, шарманки, колокольчиков и дарбуки создают уникальную атмосферу и погружают зрителей в волшебный мир представления. Музыкальные инструменты придают спектаклю особый шарм и динамику, делая его незабываемым.

Длина спектакля

Продолжительность представления составляет от 45 до 60 минут, что идеально подходит для юных зрителей, сохраняя их интерес и внимание.

Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль, который подарит радость и веселье всей семье!

