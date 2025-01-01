Меню
Нужен перевод
Киноафиша Нужен перевод

Спектакль Нужен перевод

Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Постановка «Нужен перевод» Григория Дитятковского в Краснодарском молодежном театре

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Нужен перевод», который переносит зрителей в бедную ирландскую деревню, охваченную переменами. Действие пьесы разворачивается в школе, куда прибыли английские экспедиционные части, отправленные самой королевой Викторией.

Сюжет и темы

Главная задача экспедиции — преобразование местных ирландских названий на английский язык и создание новой карты острова. Однако, как показывает опыт, трудности перевода становятся не единственной проблемой. Местные жители реагируют на английских колонизаторов с неожиданными эмоциями, что порождает целый спектр чувств — от любви до ненависти.

Интересные факты

Спектакль затрагивает важные темы культурной идентичности и колониализма, заставляя зрителей задуматься о значении языка и его влиянии на восприятие культуры. Данная пьеса является не только актуальной, но и исторически важной, ведь она освещает события, произошедшие в Ирландии в XIX веке.

Не пропустите!

Постановка обещает быть эмоционально заряженной и насыщенной, поэтому не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной истории. Приходите и узнайте, как любовь и ненависть могут пересекаться на фоне исторических событий!

Режиссер
Григорий Дитятковский
В ролях
Юлия Макарова
Ульяна Запольских
Евгений Парафилов
Андрей Новопашин
Виктор Плужников
