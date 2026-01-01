Сольный концерт Нурминского в Уфе

Нурминский представит свой сольный концерт в Уфе в клубе «Дом Печати»! Этот необычный артист уже успел завоевать популярность в Интернете, его клипы набирают миллионы просмотров, а треки звучат в сериалах и на больших экранах.

В рамках концерта зрители смогут насладиться хитами, такими как «Валим на гелике», «Мент на меня газует», «Ауфф» и «За 105 двор». Музыка Нурминского выполнена в стиле, который близок многим — дворовая романтика и реалистичные истории о жизни обычных ребят.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!