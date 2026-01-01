Оповещения от Киноафиши
Нурминский
Нурминский

Нурминский

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Нурминского в Уфе

Нурминский представит свой сольный концерт в Уфе в клубе «Дом Печати»! Этот необычный артист уже успел завоевать популярность в Интернете, его клипы набирают миллионы просмотров, а треки звучат в сериалах и на больших экранах.

В рамках концерта зрители смогут насладиться хитами, такими как «Валим на гелике», «Мент на меня газует», «Ауфф» и «За 105 двор». Музыка Нурминского выполнена в стиле, который близок многим — дворовая романтика и реалистичные истории о жизни обычных ребят.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Нурминский

В других городах
Март
Апрель
26 марта четверг
20:00
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
от 950 ₽
4 апреля суббота
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 970 ₽

В ближайшие дни

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
9 марта в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2500 ₽
Александр Розенбаум
12+
Эстрада
Александр Розенбаум
19 марта в 19:00 Центральный концертный зал
от 12000 ₽
Big StandUp
18+
Юмор
Big StandUp
21 апреля в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 400 ₽
