Спектакль Нур эскадрилья

Спектакль-концерт по пьесе-антиутопии в стихах

«Нур эскадрилья» — это уникальный спектакль-концерт, основанный на пьесе-антиутопии, рассказывающей о фантастической России будущего. В центре сюжета — выпускница Биотехнического института Катя Мотылькова, которая попадает на завод, где выращивают боевые самолеты.

Спектакль сочетает элементы ретро-футуризма, вдохновленные творчеством Маяковского и Замятина, и рассказывает о мире, где все говорят стихами, но за этим фасадом скрывается разрушающаяся реальность.

О концепции и создании спектакля

Пьеса, написанная в 2011 году, сначала была представлена как бард-опера у костра в Переделкино. В этой зимней версии создатели стремятся сохранить атмосферу авторской песни, «изгиб гитары жёлтой», но при этом добавить более театральный аспект, углубляя восприятие произведения.

Режиссеры и авторы спектакля — Андрей Родионов и Екатерина Троепольская, а композитор — Петр Скворцов.

О спектакле от авторов

«Нам кажется, что сейчас пришло время нашей самой первой пьесы, сочинённой давно. Мы придумали государство будущего, где все говорят стихами, но их мир трещит по швам», — говорят авторы. Пьеса по-прежнему актуальна, поднимая вопросы разрушения идеалов и сложности современности, несмотря на поэтическую оболочку.

Этот спектакль — многослойное произведение, которое сочетает в себе поэзию, музыку и театральность, и обещает оставить глубокий след в сознании зрителей.