Nuggers: уникальный концерт в мире джаза и электронной музыки

Приглашаем вас на концерт неповторимой музыкальной группы Nuggers. Эта команда вышла за пределы традиционного джаз-бенда, предлагая зрителям необычное сочетание инструментов и духовых музыкантов.

Экспериментальное звучание

Музыканты Nuggers известны своими проектами The Comet Is Coming и Moon Hooch. В их составе: Никита Глебов (ударные), Сергей Нехорошев (саксофон), Александр Рудовский (труба), Борис Блинов (тромбон) и Иван Журавлев (саксофон). Вместе они создают уникальный звук, объединяя элементы джаза и электронной музыки.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен любителям экспериментальной музыки, а также тем, кто стремится открыть для себя что-то новое и оригинальное в формате живого выступления. Вы обязательно оцените их креативный подход и музыкальное взаимодействие.

