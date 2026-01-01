Спектакль Ну чё, ты как?

Спектакль-распаковка для миллениалов

«Зачем я это помню?» — главный вопрос нового спектакля, который задают себе героини, бывшие одноклассницы. Их выпускной прошел где-то между дискотекой под Губина и страхом перед будущим. Это время, когда всё только начиналось и казалось, что навсегда.

Спектакль обещает стать ярким событием для зрителей. От тихого, почти интимного автофикшна он стремительно разгоняется до коллективного карнавала ностальгии. На сцене собирается общая память поколения, чья юность пришлась на миллениум: архивные видео, страх перед темнотой подъезда, выпускной вечер и диалог двух когда-то близких подруг.

Артефакты прошлого

Это спектакль-распаковка для миллениалов. Героини являются живыми носителями эпохи, а их воспоминания — телепортом в прошлое, которое у каждого было свое: в разных городах, квартирах и подъездах. Это прошлое не выглядело ни лучше, ни хуже нынешнего — оно просто существовало. Именно поэтому его артефакты так ценны и так болезненно узнаваемы.

Творческая команда

На сцене выступят три актера, а также будет представлен архивный видеоряд, который подчеркнет атмосферу спектакля. Режиссерский замысел осуществлен по пьесе Юлии Горбатенко «Диалоги о Гатчине», что добавляет особый контекст к истории.

