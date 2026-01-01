Оповещения от Киноафиши
Нұрболат Абдуллин в Алматы
Нұрболат Абдуллин в Алматы

Нұрболат Абдуллин в Алматы

О концерте

Концерт Нурболата Абдуллина в Алматы

Нурболат Абдуллин, яркий и харизматичный артист, приглашает вас на свой концерт в Алматы. Этот певец с поразительным голосом и обширным репертуаром уже завоевал сердца многих зрителей.

Каждый его новый клип становится настоящим событием в мире музыки и набирает миллионы просмотров на YouTube. Нурболат сам называет себя патриотом казахстанской культуры и активно работает над тем, чтобы поднять уровень казахстанской поп-музыки.

Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера и насладиться уникальным музыкальным продуктом от Нурболата Абдуллина. Это событие позволит вам узнать не только его самые популярные хиты, но и новые работы, которые он представит зрителям впервые.

Приходите и поддержите талантливого исполнителя, который уделяет внимание качеству своей музыки и стремится к новым вершинам!

Купить билет на концерт Нұрболат Абдуллин в Алматы

В других городах
Март
7 марта суббота
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

