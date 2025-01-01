Меню
Ножницы
Киноафиша Ножницы

Спектакль Ножницы

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ироничный детектив «Ножницы» на Малой сцене Нового экспериментального театра Волгограда

Вас когда-нибудь вовлекали в расследование настоящего убийства? Если нет, у вас есть уникальная возможность стать частью захватывающего сюжета в спектакле «Ножницы», который пройдет на Малой сцене НЭТа. Это не просто театральное представление, а настоящий иммерсивный опыт!

Сюжет

В центре истории — четыре совершенно разных персонажа, оказавшихся запертыми в салоне красоты:

  • Эксцентричный хозяин салона, полон неожиданных идей;
  • Амбициозная парикмахерша, мечтающая о большем;
  • Светская львица с таинственным прошлым;
  • Торговец антиквариатом, знающий о прошлом больше, чем кажется.

Все они становятся главными подозреваемыми в убийстве известной пианистки, проживающей этажом выше. Кто из них настоящий преступник? Ответ на этот вопрос предстоит искать не только следователю и его помощнику, но и вам, дорогие зрители!

Непредсказуемый финал

Финал спектакля может оказаться совершенно неожиданным как для зрителей, так и для актеров. Каждый зритель станет свидетелем уникального развития сюжета, где его выбор может повлиять на исход расследования.

Не упустите шанс!

Спектакль «Ножницы» — это не просто театральное представление, а возможность стать частью увлекательного детективного мира. Приходите на Малую сцену НЭТа и узнайте, кто же на самом деле виновен в этом запутанном преступлении!

Режиссер
Виталий Мелешников
В ролях
Ирина Тимченко
Дмитрий Макаров
Максим Чекашкин
Евгений Михайленко
Сергей Симушин
