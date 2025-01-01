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Билеты от 1000₽
Киноафиша «Новый свет»

«Новый свет»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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20 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
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2 августа в 19:30 Glavstandup Hall
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17 августа в 20:00 Фуд-молл «Депо Лесная»
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