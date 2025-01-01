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Новый стендап
Билеты от 600₽
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Новый стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Новый стендап в Ритм Блюз кафе: уникальная возможность стать свидетелем рождения шуток

«Новый стендап» — это шанс первыми услышать свежие шутки и стать свидетелями рождения нового материала! Каждый вечер на сцену выходят уникальные составы комиков, где опытные артисты StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1 проверяют новые шутки, а будущие звёзды пробуют свои силы.

Что вас ждёт?

  • Импровизация и интерактив с публикой;
  • Розыгрыш бесплатных напитков;
  • Продолжительность выступления — 1,5–2 часа.

StandUp_Msk — это комьюнити комиков со всей России. Мы проводим стендап-вечера в барах, кафе и ресторанах Москвы, превращая их в места, где живет юмор. На наших мероприятиях выступают участники всех популярных стендап-шоу на телевидении и YouTube. Каждый день вы можете посетить стендап в новом заведении с необычной кухней.

Важно знать

Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы приобрели билеты отдельно, но хотите сидеть вместе, приходите заранее, чтобы занять места ближе к сцене (это не касается мероприятий с конкретными местами по схеме).

Гости в состоянии сильного алкогольного опьянения могут не быть допущены на мероприятие.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 600 ₽
24 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
25 июля
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
26 июля
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
27 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
28 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
29 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
30 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 600 ₽
31 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
1 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
2 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
3 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
4 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
5 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
6 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
7 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
8 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
9 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
10 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
11 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
12 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
13 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
14 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
15 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
16 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
17 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽

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