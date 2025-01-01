Новый стендап в Ритм Блюз кафе: уникальная возможность стать свидетелем рождения шуток

«Новый стендап» — это шанс первыми услышать свежие шутки и стать свидетелями рождения нового материала! Каждый вечер на сцену выходят уникальные составы комиков, где опытные артисты StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1 проверяют новые шутки, а будущие звёзды пробуют свои силы.

Что вас ждёт?

Импровизация и интерактив с публикой;

Розыгрыш бесплатных напитков;

Продолжительность выступления — 1,5–2 часа.

StandUp_Msk — это комьюнити комиков со всей России. Мы проводим стендап-вечера в барах, кафе и ресторанах Москвы, превращая их в места, где живет юмор. На наших мероприятиях выступают участники всех популярных стендап-шоу на телевидении и YouTube. Каждый день вы можете посетить стендап в новом заведении с необычной кухней.

Важно знать

Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы приобрели билеты отдельно, но хотите сидеть вместе, приходите заранее, чтобы занять места ближе к сцене (это не касается мероприятий с конкретными местами по схеме).

Гости в состоянии сильного алкогольного опьянения могут не быть допущены на мероприятие.