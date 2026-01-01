Новый квадрат
Постановка
Театр имени В.И. Качалова 16+
Традиционное выступление курса Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова 

Спектакль «Новый квадрат» — это традиционный класс-концерт курса Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Эта замечательная инициатива берет свое начало в 2005 году, когда в мастерской дебютировали такие актеры, как Максим Матвеев, Марьяна Спивак и Павел Ворожцов. Такие встречи становятся не только способом продемонстрировать достижения студентов, но и важным этапом в их становлении как артистов.

На последующих курсах в спектакле «Черный квадрат» выступали будущие звезды театра, среди которых Артем Волобуев и Полина Гагарина. А в «Лестнице в небо» свои этюды представили Андрей Бурковский и Софья Лебедева. Эти класс-концерты формируют уникальное пространство для молодых талантов и зарождают театральные связи.

В 2019 году на свет появилось произведение «Белый квадрат», а в 2022 году своими этюдами блистали выпускники, среди которых Арсентий Журид и Владислава Сухорукова. Спектакли этой серии всегда привлекают внимание как зрителей, так и профессионалов театра.

Сегодня на сцене вновь предстанет «Новый квадрат». Это не просто концерт, а возможность увидеть первые шаги артистов, которые еще не имеют полноценных ролей. В их исполнении вы сможете насладиться лучшими этюдами первого года обучения, наполненными искренностью и поисками. Первый курс — это время удивления, радости от создания театра и, конечно, хулиганства.

Приглашаем вас присоединиться к этому увлекательному событию и увидеть, как возникают новые таланты театра!

