Новый год во французском стиле. Faberge Trio (вечер французского джаза). Концерт при свечах
Новый год во французском стиле. Faberge Trio (вечер французского джаза). Концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Погружение в джазовую атмосферу. Концерт в Санкт-Петербурге

В продолжении зимних праздников ансамбль Faberge Jazz Trio предлагает зрителям отрешиться от повседневности и погрузиться в уникальную атмосферу фильмов Вуди Аллена и Франции 1930-х годов. Здесь царит музыка Джанго Рейнхардта, а утонченный Париж сливается с горячей цыганской культурой.

Джаз-мануш в смешении с ритмами балканских народов — одно из самых интересных направлений современного джаза. Оно сочетает традиционные основные элементы с экспериментальными чертами. Быстрые мелодические переходы гитарных партий, нежный и пронзительный саксофон, завораживающая перкуссия и виртуозный контрабас создают уникальную музыкальную палитру, которая не оставит равнодушным никого.

Музыканты

В составе ансамбля:

  • Макс Пинчук — гитара, вокал
  • Лада Попова — саксофон
  • Дмитрий Борисов — контрабас

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Это событие рекомендовано для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться живой музыкой, которая перенесет вас в мир беззаботных мелодий и ярких эмоций!

Январь
8 января четверг
19:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

