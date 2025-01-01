Новый год во французском стиле. Faberge Trio (вечер французского джаза). Концерт при свечах

Погружение в джазовую атмосферу. Концерт в Санкт-Петербурге

В продолжении зимних праздников ансамбль Faberge Jazz Trio предлагает зрителям отрешиться от повседневности и погрузиться в уникальную атмосферу фильмов Вуди Аллена и Франции 1930-х годов. Здесь царит музыка Джанго Рейнхардта, а утонченный Париж сливается с горячей цыганской культурой.

Джаз-мануш в смешении с ритмами балканских народов — одно из самых интересных направлений современного джаза. Оно сочетает традиционные основные элементы с экспериментальными чертами. Быстрые мелодические переходы гитарных партий, нежный и пронзительный саксофон, завораживающая перкуссия и виртуозный контрабас создают уникальную музыкальную палитру, которая не оставит равнодушным никого.

Музыканты

В составе ансамбля:

Макс Пинчук — гитара, вокал

— гитара, вокал Лада Попова — саксофон

— саксофон Дмитрий Борисов — контрабас

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Это событие рекомендовано для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться живой музыкой, которая перенесет вас в мир беззаботных мелодий и ярких эмоций!