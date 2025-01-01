Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новый год в Вене. Штраус-Гала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новый год в Вене. Штраус-Гала

Новый год в Вене. Штраус-Гала

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка зимнего чуда: Вальсы Иоганна Штрауса

Зима. В воздухе витает ощущение чуда, а вокруг царит живое оживление. Приятно осознавать, что в это время року есть особенный праздник для почитателей музыки — концерт, где в исполнении выдающегося оркестра звучит легкая, искрящаяся и жизнерадостная музыка "короля вальсов" Иоганна Штрауса.

Вальсы, мазурки и польки

Замечательные вальсы, мазурки и польки уже более 150 лет радуют меломанов как Старого, так и Нового Света. Эти произведения не устают исполнять наиболее именитые коллективы, собирая тысячи благодарных слушателей. Сочинения фантастически одарённых музыкантов из династии Штраусов, особенно Иоганна Штрауса-сына, завоевали невероятную популярность и восторженное признание публики.

Иоганн Штраус: путь к успеху

Иоганн Штраус-сын не просто композитор — он поднял танцевальную музыку до настоящих симфонических высот. Невозможно представить, какой утратой для музыкальной культуры стало бы, если бы он поддался настойчивым требованиям отца и выбрал карьеру банкира. К счастью, этого не произошло, и сегодня у нас есть уникальная возможность вновь насладиться почти 500 произведениями "Короля вальса".

Не упустите шанс окунуться в атмосферу праздника и насладиться настоящим музыкальным искусством!

Купить билет на концерт Новый год в Вене. Штраус-Гала

Помощь с билетами
Декабрь
26 декабря пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Real Jam Jazz Band
18+
Джаз
Real Jam Jazz Band
17 января в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио
18+
Джаз
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио
12 декабря в 19:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
МГАСО, Филипп Копачевский, Фёдр Безносиков
6+
Классическая музыка
МГАСО, Филипп Копачевский, Фёдр Безносиков
24 апреля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше