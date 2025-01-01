Спектакль Новый год в театре кукол

Меню
О спектакле

Новогоднее представление в Новосибирском областном театре кукол

В этом году Новосибирский областной театр кукол приглашает зрителей на уникальный новогодний концерт с элементами циркового представления и неожиданными гостями.

Главные герои праздника – инопланетяне с планеты Тишь, которые прибывают на Землю во главе с загадочным КосмоДедМорозом. Оказавшись на новогоднем торжестве, они сталкиваются с земными традициями и пытаются выяснить, что такое смех, как правильно встречать Новый год и кому дарить подарки.

Постановочная группа

  • Режиссер: заслуженная артистка России Ольга Гущина
  • Художник: Александра Павлова

Спектакли сопровождаются новогодней интермедией. Начало интермедии совпадает с временем, указанным в билете.

Этот шоу подойдёт для детей старше 4 лет и станет отличным вариантом для семейного просмотра.

Премьера

Премьера новогоднего спектакля состоится 18 декабря 2025 года. Не упустите возможность насладиться волшебством праздника и увлекательными приключениями!

Декабрь
Январь
18 декабря четверг
16:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
19 декабря пятница
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
20 декабря суббота
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
15:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 1500 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 1000 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 1000 ₽
16:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
26 декабря пятница
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
16:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
27 декабря суббота
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 1500 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
29 декабря понедельник
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
30 декабря вторник
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
31 декабря среда
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 1000 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
2 января пятница
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
3 января суббота
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
4 января воскресенье
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
15:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽
18:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 800 ₽

