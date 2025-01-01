Спектакль Новый год в театре кукол

Новогоднее представление в Новосибирском областном театре кукол

В этом году Новосибирский областной театр кукол приглашает зрителей на уникальный новогодний концерт с элементами циркового представления и неожиданными гостями.

Главные герои праздника – инопланетяне с планеты Тишь, которые прибывают на Землю во главе с загадочным КосмоДедМорозом. Оказавшись на новогоднем торжестве, они сталкиваются с земными традициями и пытаются выяснить, что такое смех, как правильно встречать Новый год и кому дарить подарки.

Постановочная группа

Режиссер: заслуженная артистка России Ольга Гущина

Художник: Александра Павлова

Спектакли сопровождаются новогодней интермедией. Начало интермедии совпадает с временем, указанным в билете.

Этот шоу подойдёт для детей старше 4 лет и станет отличным вариантом для семейного просмотра.

Премьера

Премьера новогоднего спектакля состоится 18 декабря 2025 года. Не упустите возможность насладиться волшебством праздника и увлекательными приключениями!