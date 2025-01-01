Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый год в стиле Средневековья. Концерт при свечах
Киноафиша Новый год в стиле Средневековья. Концерт при свечах

Новый год в стиле Средневековья. Концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый год в звуках Средневековья с ансамблем Retrouvé

Отметить Новый год в средневековом стиле при свечах приглашает уникальный ансамбль старинной музыки Retrouvé. В программе концерта собраны произведения средневековой музыки разных веков и национальных школ, которые связаны с самым главным праздником западного христианского мира — Рождеством.

Музыка Рождества

Вы услышите кантиги Деве Марии, кондукты Парижской школы Нотр-Дам, мотеты Монпелье, версы и антифоны Хильдегарды, а также части месс и музыку «нового искусства» итальянского Треченто. Подобранные музыкальные миниатюры создадут иллюзию погружения в звуковое пространство средневекового мира с его бурно развивавшимися вокальными и инструментальными жанрами.

Звуки для тонко настроенной души

В разгар новогодних праздников окунитесь в звуки Средневековья — музыка для тонко настроенной души! Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Исполнители

  • Ирина Дуброва — вокал, псалтериум
  • Алексей Иванов — средневековая виела
  • Андрес Измайлов — романская арфа

Продолжительность концерта

Концерт длится 1 час 10 минут.

Купить билет на концерт Новый год в стиле Средневековья. Концерт при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
19:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
14 января в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
1 февраля в 19:30 Руки вверх!
от 590 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
11 декабря в 21:10 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше