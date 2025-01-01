Новый год в стиле Средневековья. Концерт при свечах

Отметить Новый год в средневековом стиле при свечах приглашает уникальный ансамбль старинной музыки Retrouvé. В программе концерта собраны произведения средневековой музыки разных веков и национальных школ, которые связаны с самым главным праздником западного христианского мира — Рождеством.
Вы услышите кантиги Деве Марии, кондукты Парижской школы Нотр-Дам, мотеты Монпелье, версы и антифоны Хильдегарды, а также части месс и музыку «нового искусства» итальянского Треченто. Подобранные музыкальные миниатюры создадут иллюзию погружения в звуковое пространство средневекового мира с его бурно развивавшимися вокальными и инструментальными жанрами.
В разгар новогодних праздников окунитесь в звуки Средневековья — музыка для тонко настроенной души! Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Концерт длится 1 час 10 минут.