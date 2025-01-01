Меню
Новый год в стиле джаз. Праздничный концерт
Новый год в стиле джаз. Праздничный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочный джаз для новогодней ночи в Санкт-Петербургском ДК железнодорожников

Забудьте о привычной новогодней суете! Шагните в мир, где царит джаз, и приготовьтесь к фееричному празднованию Нового Года, которое навсегда останется в вашей памяти. Этот вечер станет настоящим путешествием во времени и возвращением к золотой эпохе джаза.

Мы собрали для вас лучшие образцы американской эстрады — бессмертные мелодии, которые заставляют сердца биться чаще и вдохновляют целые поколения. Хиты прозвучат в новых, оригинальных аранжировках, даря ощущение праздника и волшебства.

Музыканты, которых вы полюбите

Наш джаз-бэнд — это не просто музыканты, а настоящие виртуозы своего дела, влюбленные в джаз. Они готовы поделиться этой любовью с каждым гостем. Их импровизации и джазовые стандарты будут разлетаться по залу, создавая неповторимую атмосферу радости и вдохновения.

Программа вечера

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки, танцевальных ритмов и отличного настроения! Вот некоторые из хитов, которые вы услышите:

  • Спенсер Уильямс — Everybody loves my baby
  • Арман Пирон — Sister Kate
  • Харри Акст — Dinah
  • Фред Фишер — Chicago
  • Доминик Джеймс — At the jazz band ball
  • Пинкард — Кейси — Sweet Georgia Brown
  • Шелтон Брукс — Dark town street ball
  • Палмер Уильямс — I found a new baby
  • Тед Снайдер — Sheik of Araby
  • Фэтс Уоллер — Honeysuckle rouse
  • Бобби Трауп — Route 66
  • Уолтер Доналдсон — Yes sir, that's my baby

Исполнители

Выступление представляют:

  • Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко — банджо, вокал
  • Никита Арефьев — фортепиано
  • Иван Кочнев — контрабас

Детали мероприятия

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Событие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Новый Год в стиле джаз — это праздник, который вы заслужили!

Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1800 ₽

