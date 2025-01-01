Новый год в стиле джаз. Праздничный концерт

Сказочный джаз для новогодней ночи в Санкт-Петербургском ДК железнодорожников

Забудьте о привычной новогодней суете! Шагните в мир, где царит джаз, и приготовьтесь к фееричному празднованию Нового Года, которое навсегда останется в вашей памяти. Этот вечер станет настоящим путешествием во времени и возвращением к золотой эпохе джаза.

Мы собрали для вас лучшие образцы американской эстрады — бессмертные мелодии, которые заставляют сердца биться чаще и вдохновляют целые поколения. Хиты прозвучат в новых, оригинальных аранжировках, даря ощущение праздника и волшебства.

Музыканты, которых вы полюбите

Наш джаз-бэнд — это не просто музыканты, а настоящие виртуозы своего дела, влюбленные в джаз. Они готовы поделиться этой любовью с каждым гостем. Их импровизации и джазовые стандарты будут разлетаться по залу, создавая неповторимую атмосферу радости и вдохновения.

Программа вечера

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки, танцевальных ритмов и отличного настроения! Вот некоторые из хитов, которые вы услышите:

Спенсер Уильямс — Everybody loves my baby

Арман Пирон — Sister Kate

Харри Акст — Dinah

Фред Фишер — Chicago

Доминик Джеймс — At the jazz band ball

Пинкард — Кейси — Sweet Georgia Brown

Шелтон Брукс — Dark town street ball

Палмер Уильямс — I found a new baby

Тед Снайдер — Sheik of Araby

Фэтс Уоллер — Honeysuckle rouse

Бобби Трауп — Route 66

Уолтер Доналдсон — Yes sir, that's my baby

Исполнители

Выступление представляют:

Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал

— гитара, саксофон, вокал Дмитрий Прокопенко — банджо, вокал

— банджо, вокал Никита Арефьев — фортепиано

— фортепиано Иван Кочнев — контрабас

Детали мероприятия

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Событие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Новый Год в стиле джаз — это праздник, который вы заслужили!