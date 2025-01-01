Меню
Новый год в стиле джаз. Концерт в особняке
Новый год в стиле джаз. Концерт в особняке

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний джаз от Original Jazz Experience

В волшебное новогоднее время приглашаем всех желающих на уникальный концерт, где прозвучат джазовые композиции о любви. Специальной командой для этого выступления станет Original Jazz Experience.

Неповторимый музыкальный состав

Вас ждет проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Романа Тентлера и, конечно же, виртуозная скрипка Маэстро Алексея Баева. Эта музыка о горячей любви в новогодние праздники станет настоящим подарком для романтиков!

Программа вечера

В ходе концерта вы услышите такие классические джазовые композиции, как:

  • Django Reinhardt – "Minor Swing"
  • George Gershwin – "Nuages" и "Lady Be Good"
  • Bing Crosby – "At The Jazz Band Ball"
  • Cole Porter – "You Do Something to Me"
  • Charlie Shavers – "Undecided"
  • Sidney Bechet – "Petite Fleur"
  • Fats Waller – "Honeysuckle Rose"
  • Майкл Джексон – "Kick Me With The Kiss"
  • Пол Маккартни – "My Valentine"

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час без антракта. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
13:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 2 января
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
13:00 от 2299 ₽

