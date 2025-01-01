Меню
Новый год в сказочном городе
Билеты от 3650₽
Киноафиша Новый год в сказочном городе

Спектакль Новый год в сказочном городе

Постановка
Геликон-опера
Билеты от 3650₽

О спектакле

Новогодний музыкальный спектакль для детей и родителей

В дни новогодних каникул театр «Геликон-опера» приглашает детей и их родителей на музыкальный спектакль «Новый год в Сказочном городе». Это уникальная возможность погрузиться в мир фантазий и приключений, где маленькие зрители смогут стать участниками удивительной истории.

Сюжет спектакля

Когда-то давно в Сказочном городе жили волшебники, а в окрестном лесу водились драконы и странствовали благородные рыцари. И с ними случались невероятные истории! Одна из таких историй развернется накануне Нового года, когда жители Сказочного города столкнутся с бедой: Ледяная Ведьма заморозит любимые волшебные часы горожан, и время остановится. Это значит, что Новый год никогда не наступит!

Наши герои: маленькая девочка, говорящий кот, старая канцелярская крыса и учёный, преодолеют множество преград, чтобы разрушить злые чары колдуньи. И, конечно, добрым персонажам помогут маленькие зрители, становясь участниками новогодней сказки.

Музыкальное оформление

Музыку к спектаклю написал замечательный композитор и джазовый пианист, заслуженный артист России Александр Покидченко. В представлении участвуют артисты и оркестр театра «Геликон-опера», что делает эту постановку не только визуально, но и музыкально насыщенной.

Интерактивное ожидание

Перед спектаклем для юных зрителей приготовлена интерактивная программа в Атриуме «Шаляпин»: песни, игры и хороводы у елки. Каждый ребёнок, конечно же, получит подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Не упустите шанс стать частью новогодней магии в Сказочном городе!

Январь
3 января суббота
11:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 3650 ₽
14:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 3650 ₽
4 января воскресенье
12:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 3650 ₽
16:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 3650 ₽

