Спектакль Новый год в Простоквашино. Версия 2.0

Спектакль по мотивам «Зима в Простоквашино» Эдуарда Успенского

Представляем вашему вниманию яркую и праздничную музыкальную постановку по мотивам произведения Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино». В центре событий – любимые многими персонажи: Дядя Фёдор, пёс Шарик и кот Матроскин.

Сюжет спектакля

Перед самым новогодним праздником кот и пёс вдруг начинают ссориться и решают общаться исключительно с помощью писем, телеграмм и посылок, которые доставляет почтальон Печкин. Однако события принимают неожиданный поворот, когда в Простоквашино приезжают Дядя Фёдор и его папа. Они намерены провести Новый год именно здесь.

Приготовления к празднику

С наступлением мирной атмосферы в доме герои начинают готовиться к празднику. Но возникают сложности: в доме не хватает игрушек для ёлки, а у мамы Дяди Фёдора запланирован концерт на новогоднюю ночь.

Стоит увидеть

Спектакль обещает быть насыщенным музыкой и весельем, а также позволит зрителям вспомнить любимые моменты из книгах Успенского. Не пропустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего волшебства и запоминающихся приключений в Простоквашино!