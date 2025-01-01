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Новый год в музыкальных столицах
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Новый год в музыкальных столицах

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Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Концерт Симфонического оркестра Радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра

В этот предновогодний вечер Симфонический оркестр радио «Орфей» подарит слушателям атмосферу праздника и волшебства, исполнив музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью Нового года. Оркестр представит лучшие произведения Чайковского, Штрауса, Бородина, Брамса и Дворжака, которые создадут мост между музыкальными столицами — Москвой и Веной.

Программа концерта:

  • П. Чайковский — Сюита из балета «Щелкунчик»
  • П. Чайковский — Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»
  • П. Чайковский — Вальс из балета «Спящая красавица»
  • И. Штраус — Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
  • И. Штраус — Полька-пиццикато
  • А. Дворжак — Славянский танец №2, ми минор
  • И. Брамс — Венгерский танец №5
  • А. Бородин — Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»

Дирижер:
Заслуженный артист России Сергей Кондрашев

Концертная ведущая:
Самира Латып, ведущая радио «Орфей»

Оркестр:
Симфонический оркестр радио «Орфей» — это уникальный коллектив с 25-летней историей, сочетающий концертную деятельность и работу в радиоэфире. Оркестр известен своими записями произведений русских композиторов, а также активным участием в конкурсах молодых композиторов под эгидой ЮНЕСКО. Под руководством Сергея Кондрашева оркестр успешно выступает на ведущих концертных площадках Москвы и работает с мировыми звездами.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 900 ₽

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