Новый год в музыкальных столицах

Концерт Симфонического оркестра Радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра

В этот предновогодний вечер Симфонический оркестр радио «Орфей» подарит слушателям атмосферу праздника и волшебства, исполнив музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью Нового года. Оркестр представит лучшие произведения Чайковского, Штрауса, Бородина, Брамса и Дворжака, которые создадут мост между музыкальными столицами — Москвой и Веной.

Программа концерта:

П. Чайковский — Сюита из балета «Щелкунчик»

П. Чайковский — Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»

П. Чайковский — Вальс из балета «Спящая красавица»

И. Штраус — Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

И. Штраус — Полька-пиццикато

А. Дворжак — Славянский танец №2, ми минор

И. Брамс — Венгерский танец №5

А. Бородин — Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»

Дирижер:

Заслуженный артист России Сергей Кондрашев

Концертная ведущая:

Самира Латып, ведущая радио «Орфей»

Оркестр:

Симфонический оркестр радио «Орфей» — это уникальный коллектив с 25-летней историей, сочетающий концертную деятельность и работу в радиоэфире. Оркестр известен своими записями произведений русских композиторов, а также активным участием в конкурсах молодых композиторов под эгидой ЮНЕСКО. Под руководством Сергея Кондрашева оркестр успешно выступает на ведущих концертных площадках Москвы и работает с мировыми звездами.