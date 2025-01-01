Новый год в музыкальных столицах

В этот предновогодний вечер Симфонический оркестр радио «Орфей» подарит слушателям атмосферу праздника и волшебства, исполнив музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью Нового года. Оркестр представит лучшие произведения Чайковского, Штрауса, Бородина, Брамса и Дворжака, которые создадут мост между музыкальными столицами — Москвой и Веной.
Программа концерта:
Дирижер:
Заслуженный артист России Сергей Кондрашев
Концертная ведущая:
Самира Латып, ведущая радио «Орфей»
Оркестр:
Симфонический оркестр радио «Орфей» — это уникальный коллектив с 25-летней историей, сочетающий концертную деятельность и работу в радиоэфире. Оркестр известен своими записями произведений русских композиторов, а также активным участием в конкурсах молодых композиторов под эгидой ЮНЕСКО. Под руководством Сергея Кондрашева оркестр успешно выступает на ведущих концертных площадках Москвы и работает с мировыми звездами.