Новый год в Лапландии с Дедом Морозом. В пещере горного короля или Пер Гюнт

Приключения Пера Гюнта: музыкальное чудо под Новый год

В уникальной атмосфере концерта легко представить загадочный лес и мистическую встречу с Женщиной в зелёном. Погружаясь в мир Пера Гюнта, мы оказываемся в сердце пещеры Горного Короля, где зарождаются необыкновенные мечтания и приключения.

Драматическая история странствий Пера Гюнта завершает своё действие возвращением в родные края. Здесь, в любви и преданности стойкой Сольвейг, герой открывает утраченный смысл жизни и вновь обретает веру в себя. Эта история напоминает о том, что надежда на чудо никогда не покидает человека.

Классика Ибсена и музыка Грига

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена была впервые поставлена в Норвегии в 1867 году. Однако, совсем скоро сюжет «Пера Гюнта» оказался неразрывно связан с ещё одним шедевром мировой культуры — музыкой Эдварда Грига. Композитор создал музыкальные композиции специально для пьесы по просьбе Ибсена в 1875 году.

Восемь из этих музыкальных композиций стали основой для двух сюит, получивших огромную популярность и исполняемых в концертных залах по всему миру. В нашем концерте музыкальный ряд будет дополняться картинами песочной анимации, создавая волшебную гармонию, которая оживит знакомые образы.»

Приходите и погрузитесь в незабываемую атмосферу приключений, где чудесные музыканты и мастерство художника объединяются в едином зрелище.