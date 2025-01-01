Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новый год в Лапландии с Дедом Морозом. В пещере горного короля или Пер Гюнт
Билеты от 3000₽
Киноафиша Новый год в Лапландии с Дедом Морозом. В пещере горного короля или Пер Гюнт

Новый год в Лапландии с Дедом Морозом. В пещере горного короля или Пер Гюнт

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Приключения Пера Гюнта: музыкальное чудо под Новый год

В уникальной атмосфере концерта легко представить загадочный лес и мистическую встречу с Женщиной в зелёном. Погружаясь в мир Пера Гюнта, мы оказываемся в сердце пещеры Горного Короля, где зарождаются необыкновенные мечтания и приключения.

Драматическая история странствий Пера Гюнта завершает своё действие возвращением в родные края. Здесь, в любви и преданности стойкой Сольвейг, герой открывает утраченный смысл жизни и вновь обретает веру в себя. Эта история напоминает о том, что надежда на чудо никогда не покидает человека.

Классика Ибсена и музыка Грига

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена была впервые поставлена в Норвегии в 1867 году. Однако, совсем скоро сюжет «Пера Гюнта» оказался неразрывно связан с ещё одним шедевром мировой культуры — музыкой Эдварда Грига. Композитор создал музыкальные композиции специально для пьесы по просьбе Ибсена в 1875 году.

Восемь из этих музыкальных композиций стали основой для двух сюит, получивших огромную популярность и исполняемых в концертных залах по всему миру. В нашем концерте музыкальный ряд будет дополняться картинами песочной анимации, создавая волшебную гармонию, которая оживит знакомые образы.»

Приходите и погрузитесь в незабываемую атмосферу приключений, где чудесные музыканты и мастерство художника объединяются в едином зрелище.

Подборки
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы

Купить билет на концерт Новый год в Лапландии с Дедом Морозом. В пещере горного короля или Пер Гюнт

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
14:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
3 января в 20:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
17 декабря в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1290 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
20 января в 20:00 Louis
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше