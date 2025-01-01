Новый год в Консерватории. Свиридов. Метель. Время вперед. Хачатурян. Спартак. Вальсы

Новогодний концертв Московской консерватории

21 декабря в Большом зале Консерватории прозвучит замечательный концерт, где будет представлена музыка двух великих композиторов — Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна, а также талантливого Георгия Свиридова. Главный дирижер Государственного Кремлевского Оркестра, Константин Чудовский, и солист Алексей Мельников на фортепиано приглашают вас насладиться великолепием классической музыки.

Программа концерта

Д. Д. Шостакович - Вальс из Джазовой сюиты №2

Д. Д. Шостакович - Концерт для фортепиано с оркестром №1 до минор, соч. 35

А. И. Хачатурян - Фрагменты из музыки балета «Спартак»

А. И. Хачатурян - Фрагменты из музыки балета «Гаянэ»

Г. В. Свиридов - «Вальс», «Романс» и «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель»

Г. В. Свиридов - Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»

А. Дворжак - Славянский танец №1

Зачем стоит пойти?

На концерте вы сможете услышать не только любимые мелодии Шостаковича, но и знаменитую музыку Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». Также будут представлены яркие фрагменты из музыки балетов «Спартак» и «Гаянэ» — одни из лучших произведений Хачатуряна.

Особое внимание стоит уделить Концерту №1 для фортепиано, трубы и оркестра Дмитрия Шостаковича, который, несмотря на свое название, представляет собой двойной концерт, в котором труба и фортепиано играют равную роль.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!