Новый год в Консерватории. Свиридов. Метель. Время вперед. Хачатурян. Спартак. Вальсы

21 декабря в Большом зале Консерватории прозвучит замечательный концерт, где будет представлена музыка двух великих композиторов — Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна, а также талантливого Георгия Свиридова. Главный дирижер Государственного Кремлевского Оркестра, Константин Чудовский, и солист Алексей Мельников на фортепиано приглашают вас насладиться великолепием классической музыки.
На концерте вы сможете услышать не только любимые мелодии Шостаковича, но и знаменитую музыку Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». Также будут представлены яркие фрагменты из музыки балетов «Спартак» и «Гаянэ» — одни из лучших произведений Хачатуряна.
Особое внимание стоит уделить Концерту №1 для фортепиано, трубы и оркестра Дмитрия Шостаковича, который, несмотря на свое название, представляет собой двойной концерт, в котором труба и фортепиано играют равную роль.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!