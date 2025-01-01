Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новый год в Консерватории. Свиридов. Метель. Время вперед. Хачатурян. Спартак. Вальсы
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новый год в Консерватории. Свиридов. Метель. Время вперед. Хачатурян. Спартак. Вальсы

Новый год в Консерватории. Свиридов. Метель. Время вперед. Хачатурян. Спартак. Вальсы

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Новогодний концертв Московской консерватории

21 декабря в Большом зале Консерватории прозвучит замечательный концерт, где будет представлена музыка двух великих композиторов — Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна, а также талантливого Георгия Свиридова. Главный дирижер Государственного Кремлевского Оркестра, Константин Чудовский, и солист Алексей Мельников на фортепиано приглашают вас насладиться великолепием классической музыки.

Программа концерта

  • Д. Д. Шостакович - Вальс из Джазовой сюиты №2
  • Д. Д. Шостакович - Концерт для фортепиано с оркестром №1 до минор, соч. 35
  • А. И. Хачатурян - Фрагменты из музыки балета «Спартак»
  • А. И. Хачатурян - Фрагменты из музыки балета «Гаянэ»
  • Г. В. Свиридов - «Вальс», «Романс» и «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель»
  • Г. В. Свиридов - Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»
  • А. Дворжак - Славянский танец №1

Зачем стоит пойти?

На концерте вы сможете услышать не только любимые мелодии Шостаковича, но и знаменитую музыку Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». Также будут представлены яркие фрагменты из музыки балетов «Спартак» и «Гаянэ» — одни из лучших произведений Хачатуряна.

Особое внимание стоит уделить Концерту №1 для фортепиано, трубы и оркестра Дмитрия Шостаковича, который, несмотря на свое название, представляет собой двойной концерт, в котором труба и фортепиано играют равную роль.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Новый год в Консерватории. Свиридов. Метель. Время вперед. Хачатурян. Спартак. Вальсы

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
14:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 2000 ₽
15:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 2400 ₽

В ближайшие дни

ОТТА orchestra
18+
Эстрада Живая музыка
ОТТА orchestra
19 апреля в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
SANDRA FRAKENBERG: рождественский вокальный джаз
16+
Джаз
SANDRA FRAKENBERG: рождественский вокальный джаз
28 декабря в 20:00 Louis
от 4500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
13 декабря в 18:00 Standup Café
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше