Спектакль Новый год в Изумрудном городе

Театрализованное представление «Новый год в Изумрудном городе»

Приготовьтесь к увлекательной истории о приключениях девочки Элли и её верных друзьях! Под Новый год они отправятся в волшебный Изумрудный город, где каждый из них сможет осуществить своё заветное желание. Дорога из жёлтого кирпича приведёт маленьких зрителей через заколдованные леса и царства злых ведьм и добрых фей.

Интерактивное шоу

Юных зрителей ожидает уникальный интерактивный спектакль-аттракцион. Они смогут стать частью шоу, участвуя в веселых фокусах, играх и мастер-классах. Главный волшебник Нового года, Дед Мороз, порадует каждого ребёнка долгожданным подарком!

Праздничные угощения

Для детей и их родителей мы приготовили праздничный фуршет. Маленьких гостей ждут любимые сладости, а родителей порадуют изысканные закуски от ресторана Minerals и игристое вино.

Уникальная атмосфера

Праздник пройдет в историческом зале отеля Вавельберг, расположенном в самом сердце Петербурга. Роскошные интерьеры Wawelberg Hall создадут особую торжественную атмосферу.

Важно знать

Рекомендуемый возраст для участия — от 6 до 12 лет. Дети могут посещать мероприятие только в сопровождении взрослых. Билет на взрослого приобретается отдельно.