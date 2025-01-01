Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах

Краски Испании в свете рождественских свечей

Подарите себе музыкальное путешествие в Испанию в этот рождественский вечер. Знаменитая испанская гитара оживёт в руках одного из лучших музыкантов нового поколения российской гитарной школы — Михаила Кашеутова.

Особенности вечера:

Испанская классика: насыщенные мелодии, яркие краски и страстный темперамент произведений испанской композиторской школы.

насыщенные мелодии, яркие краски и страстный темперамент произведений испанской композиторской школы. Интимное звучание: нежные и проникновенные интонации гитары, напоминающие человеческую речь, создадут теплую атмосферу праздника.

нежные и проникновенные интонации гитары, напоминающие человеческую речь, создадут теплую атмосферу праздника. Место проведения: роскошный зал, наполненный мерцанием множества свечей, сделает концерт по-настоящему волшебным.

Программа:

Хосе де Аспиазу — El Vito Франсиско Таррега Серенада

«Арабское каприччио»

Арагонская хота Хоакин Турина — Соната для гитары в трёх частях Исаак Альбенис — Астурия Астор Пьяццолла — Смерть ангела Луис Ален — Огонь сердца

Информация:

Исполнитель: Михаил Кашеутов (гитара).

Михаил Кашеутов (гитара). Продолжительность концерта: 1 час 10 минут.

1 час 10 минут. Возрастное ограничение: 6+.

Почему стоит посетить?

Насладитесь виртуозным исполнением классических произведений, которые стали символом страстной испанской души. Почувствуйте вдохновение в уютной атмосфере исторического зала, подсвеченного тысячами свечей. Проведите вечер с изысканной гитарной музыкой, наполненной духом Рождества.

Погрузитесь в мир гитарной магии и испанской страсти вместе с Михаилом Кашеутовым!