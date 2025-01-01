Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах

Краски Испании в свете рождественских свечей
Подарите себе музыкальное путешествие в Испанию в этот рождественский вечер. Знаменитая испанская гитара оживёт в руках одного из лучших музыкантов нового поколения российской гитарной школы — Михаила Кашеутова.
Особенности вечера:
- Испанская классика: насыщенные мелодии, яркие краски и страстный темперамент произведений испанской композиторской школы.
- Интимное звучание: нежные и проникновенные интонации гитары, напоминающие человеческую речь, создадут теплую атмосферу праздника.
- Место проведения: роскошный зал, наполненный мерцанием множества свечей, сделает концерт по-настоящему волшебным.
Программа:
- Хосе де Аспиазу — El Vito
- Франсиско Таррега
- Серенада
- «Арабское каприччио»
- Арагонская хота
- Хоакин Турина — Соната для гитары в трёх частях
- Исаак Альбенис — Астурия
- Астор Пьяццолла — Смерть ангела
- Луис Ален — Огонь сердца
Информация:
- Исполнитель: Михаил Кашеутов (гитара).
- Продолжительность концерта: 1 час 10 минут.
- Возрастное ограничение: 6+.
Почему стоит посетить?
- Насладитесь виртуозным исполнением классических произведений, которые стали символом страстной испанской души.
- Почувствуйте вдохновение в уютной атмосфере исторического зала, подсвеченного тысячами свечей.
- Проведите вечер с изысканной гитарной музыкой, наполненной духом Рождества.
Погрузитесь в мир гитарной магии и испанской страсти вместе с Михаилом Кашеутовым!