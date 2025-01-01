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Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах
Киноафиша Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах

Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Краски Испании в свете рождественских свечей

Подарите себе музыкальное путешествие в Испанию в этот рождественский вечер. Знаменитая испанская гитара оживёт в руках одного из лучших музыкантов нового поколения российской гитарной школы — Михаила Кашеутова.

Особенности вечера:

  • Испанская классика: насыщенные мелодии, яркие краски и страстный темперамент произведений испанской композиторской школы.
  • Интимное звучание: нежные и проникновенные интонации гитары, напоминающие человеческую речь, создадут теплую атмосферу праздника.
  • Место проведения: роскошный зал, наполненный мерцанием множества свечей, сделает концерт по-настоящему волшебным.

Программа:

  1. Хосе де Аспиазу — El Vito
  2. Франсиско Таррега
    • Серенада
    • «Арабское каприччио»
    • Арагонская хота
  3. Хоакин Турина — Соната для гитары в трёх частях
  4. Исаак Альбенис — Астурия
  5. Астор Пьяццолла — Смерть ангела
  6. Луис Ален — Огонь сердца

Информация:

  • Исполнитель: Михаил Кашеутов (гитара).
  • Продолжительность концерта: 1 час 10 минут.
  • Возрастное ограничение: 6+.

Почему стоит посетить?

  1. Насладитесь виртуозным исполнением классических произведений, которые стали символом страстной испанской души.
  2. Почувствуйте вдохновение в уютной атмосфере исторического зала, подсвеченного тысячами свечей.
  3. Проведите вечер с изысканной гитарной музыкой, наполненной духом Рождества.

Погрузитесь в мир гитарной магии и испанской страсти вместе с Михаилом Кашеутовым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

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