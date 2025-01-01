Меню
Новый год в испанском стиле Гитара при свечах
Новый год в испанском стиле Гитара при свечах

Новый год в испанском стиле Гитара при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый год в испанском стиле

В этот рождественский вечер для вас выступит Михаил Кашеутов, один из самых ярких музыкантов нового поколения российской гитарной школы. Гитара — это один из самых популярных и любимых инструментов, именно поэтому ее звучание всегда находит отклик у слушателей.

Тихое, проникновенное, интимное звучание гитары напоминает интонации человеческой речи. Этот инструмент был весьма распространен еще в эпоху барокко, но именно во второй половине XIX века, особенно в южных странах, он достиг своего расцвета. Словосочетание «испанская классическая гитара» стало символом высочайшего качества, ярких красок и безудержного темперамента.

Музыкальная программа

В программе нашего концерта — знаменитая «Астурия» основоположника испанской композиторской школы Исаака Альбениса, а также музыка ее выдающихся представителей: Франсиско Тарреги и Хоакина Турины. Вы услышите также шедевры Астора Пьяццоллы и Луиса Алена.

Исполнитель

Михаил Кашеутов, гитара

Программа концерта

  • Хосе де Аспиазу (1912–1986) — El vito
  • Франсиско Таррега (1852–1909) — Серенада «Арабское каприччио»
  • Хоакин Турина (1882–1949) — Соната для гитары в трех частях
  • Исаак Альбенис (1860–1909) — Астурия
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) — Смерть ангела
  • Франсиско Таррега (1853–1909) — Арагонская хота
  • Луис Ален — Огонь сердца

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Темперамент испанской гитары, атмосферный особняк и отблеск множества свечей создадут незабываемую музыкальную атмосферу для истинных меломанов!

Купить билет на концерт Новый год в испанском стиле Гитара при свечах

Январь
7 января среда
19:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

