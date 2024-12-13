Новый год в Хогвартсе

Новогодний концерт волшебной музыки для всей семьи

Симфонический оркестр Imperial Orchestra приглашает всех любителей магии и приключений на праздничный концерт, созданный по мотивам вселенной Гарри Поттера. Погрузитесь в чарующую атмосферу Хогвартса, где на каждом шагу ждут сказочные сюрпризы и рождественское волшебство!

Что вас ждёт

Погружение в волшебный мир Хогвартса: симфонический оркестр и хор исполнят избранные музыкальные темы из фильмов о Гарри Поттере, сопровождаемые видеорядом с ключевыми сценами на огромном экране.

Праздничное оформление: в зале будет установлена трёхметровая ёлка, а пространство украсят тематические фотозоны и декорации, вдохновлённые магической школой.

Приветствие от «магов и волшебников», праздничные закуски, сувенирная лавка и истории хранителя сказок — все для создания атмосферы настоящего волшебства!

Музыкальная программа

Концерт включает не только мелодии из фильмов о мальчике, который выжил, но и композиции из других культовых картин:

Один дома

Уэнсдей

Кошмар перед Рождеством

Рождественская история

Новый проект Imperial Orchestra — «Щелкунчик. Королевство летучих мышей»

Для зрителей всех возрастов

Шоу-концерт будет интересен и детям, и взрослым. Уютная рождественская атмосфера, гостеприимный сервис, а также мастерство исполнителей позволят провести незабываемый вечер, полный волшебства и чудес.

Пусть этот Новый год начнётся с удивительного путешествия в мир магии, где каждый сможет почувствовать себя учеником Хогвартса!