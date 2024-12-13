Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новый год в Хогвартсе
Билеты от 2500₽
Киноафиша Новый год в Хогвартсе

Новый год в Хогвартсе

6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Новогодний концерт волшебной музыки для всей семьи

Симфонический оркестр Imperial Orchestra приглашает всех любителей магии и приключений на праздничный концерт, созданный по мотивам вселенной Гарри Поттера. Погрузитесь в чарующую атмосферу Хогвартса, где на каждом шагу ждут сказочные сюрпризы и рождественское волшебство!

Что вас ждёт

  • Погружение в волшебный мир Хогвартса: симфонический оркестр и хор исполнят избранные музыкальные темы из фильмов о Гарри Поттере, сопровождаемые видеорядом с ключевыми сценами на огромном экране.
  • Праздничное оформление: в зале будет установлена трёхметровая ёлка, а пространство украсят тематические фотозоны и декорации, вдохновлённые магической школой.
  • Приветствие от «магов и волшебников», праздничные закуски, сувенирная лавка и истории хранителя сказок — все для создания атмосферы настоящего волшебства!

Музыкальная программа

Концерт включает не только мелодии из фильмов о мальчике, который выжил, но и композиции из других культовых картин:

  • Один дома
  • Уэнсдей
  • Кошмар перед Рождеством
  • Рождественская история
  • Новый проект Imperial Orchestra — «Щелкунчик. Королевство летучих мышей»

Для зрителей всех возрастов

Шоу-концерт будет интересен и детям, и взрослым. Уютная рождественская атмосфера, гостеприимный сервис, а также мастерство исполнителей позволят провести незабываемый вечер, полный волшебства и чудес.

Пусть этот Новый год начнётся с удивительного путешествия в мир магии, где каждый сможет почувствовать себя учеником Хогвартса!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Новый год в Хогвартсе Новый год в Хогвартсе Новый год в Хогвартсе Новый год в Хогвартсе Новый год в Хогвартсе Новый год в Хогвартсе Новый год в Хогвартсе

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Бах и сыновья
6 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
23 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Alex Abra: New York New York
6+
Джаз
Alex Abra: New York New York
20 сентября в 19:00 Jam Club
от 2000 ₽
Новости
Чем заняться на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге зимой 2025 — большая афиша
Чем заняться на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге зимой 2025 — большая афиша Санкт-Петербург — это город, в котором есть, чем заняться даже в холодную зиму. Новогодние каникулы 2025 года — отличное время, чтобы насладиться яркими мероприятиями и зарядиться хорошим настроением. Причём здесь каждый что-то найдёт под свои увлечения — от культурных вечеров до стендапов топовых комиков, в новогодние праздники Санкт-Петербург каждому предложит что-то по вкусу. Поэтому мы собрали для вас большую подборку, куда можно сходить в Санкт-Петербурге на новогодних каникулах. Эти мероприятия помогут продлить радость от праздников и сделать их незабываемыми.  
Написать
13 декабря 2024 15:00
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше