Новый год в Хогвартсе

Симфонический оркестр Imperial Orchestra приглашает всех любителей магии и приключений на праздничный концерт, созданный по мотивам вселенной Гарри Поттера. Погрузитесь в чарующую атмосферу Хогвартса, где на каждом шагу ждут сказочные сюрпризы и рождественское волшебство!
Что вас ждёт
Музыкальная программа
Концерт включает не только мелодии из фильмов о мальчике, который выжил, но и композиции из других культовых картин:
Для зрителей всех возрастов
Шоу-концерт будет интересен и детям, и взрослым. Уютная рождественская атмосфера, гостеприимный сервис, а также мастерство исполнителей позволят провести незабываемый вечер, полный волшебства и чудес.
Пусть этот Новый год начнётся с удивительного путешествия в мир магии, где каждый сможет почувствовать себя учеником Хогвартса!