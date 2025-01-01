Новый год в Грузии. Тбилисо: Грузинское многоголосие и орган

Новый год с грузинской народной музыкой в соборе

Через несколько часов наступит Новый год, и всюду чувствуется радостное оживление! Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая подарит вам новогоднее настроение.

Торжество народной культуры Грузии

Концерт станет настоящим торжеством народной культуры Грузии. Грузинская музыка — это волнующее, мужественное и одновременно лиричное искусство, отражающее щедрую душу и многовековую героическую историю народа. Невозможно представить мировое музыкальное наследие без неподражаемой гармонии грузинского мужского хора.

Сохранение традиций

Участники концерта посвятили многие годы бережному сохранению и творческому развитию фольклорных традиций своего народа. Их репертуар включает свадебные и застольные песнопения, которые неизменно находят живой отклик у московской публики, всегда тепло принимающей их выступления.

Музыка без границ

Народная музыка многогранна и безгранична. Её высокий посыл понятен без перевода, и она является основой всей музыкальной культуры человечества. А орган, «король инструментов», который ведет свою родословную от древних волынок, добавит особое звучание этому мероприятию.

Погружение в атмосферу

Приходя на концерт, вы непременно ощутите свободный дух горных вершин, тепло кавказского солнца и радость жизни, которой полны эти замечательные мелодии.